Bundesliga: Zweiter Sieg für Potsdamer Volleyballerinnen

In der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat der SC Potsdam auch das zweite Saisonspiel gewonnen. Zwei Tage nach dem Auftakterfolg in Schwerin besiegten die Brandenburgerinnen am Freitagabend das Team von NawaRo Straubing in eigener Halle mit 3:0 (25:14, 25:23, 25:22).



Im umkämpften zweiten Satz hatten die Gäste aus Bayern schon mit 16:10 geführt, Potsdam kam aber wieder heran und entschied den Abschnitt für sich. Auch der dritte Satz war eng, am Ende setzten sich aber erneut die nervenstarken Potsdamerinnen durch. Damit führt der SCP zumindest bis Samstag in der Tabelle.

Page und Emonts am erfolgreichsten

Zur besten Spielerin der Potsdamerinnen wurde Lauren Page gewählt, die vor der Saison vom Schweizer Topklub NUC Volleyball zum SC wechselte. Der US-Amerikanerin gelangen ebenso wie Laura Emonts zwölf Punkte. Weiter geht es für die Brandenburgerinnen am 16. Oktober. Dann erneut mit einem Heimspiel gegen Suhl.

Sendung: rbb24, 08.10.2021, 22 Uhr

rbb | Stand: 08.10.2021, 22:12