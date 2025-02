Final Four in Stuttgart Ludwigsburgerinnen gehen als Favoritinnen ins Pokal-Final-Four Stand: 24.02.2025 21:07 Uhr

In Stuttgart spielen die deutschen Handballerinnen die Siegerinnen im DHB-Pokal aus. Sicher ist: Das Finale steigt zwischen einem Favoriten und einem Herausforderer.

Was steht an?

Vier Teams haben sich für das Final-Turnier der Frauen im DHB-Pokal qualifiziert. Alle vier sind in der oberen Hälfte der Bundesliga zu finden. Einzig das Spitzenteam des Thüringer HC und die Titelverteidigerinnen der TuS Metzingen verpassten etwas überraschend den Einzug ins "Final Four" , das am 1. und 2. März in der Porsche-Arena in Stuttgart steigt.

Wer spielt gegen wen?

Diese Teams haben sich qualifiziert: Bundesliga-Spitzenreiter HB Ludwigsburg, Borussia Dortmund (3.), die HSG Blomberg-Lippe (4.) und die HSG Bensheim/Auerbach (6.). Die Auslosung ergab, dass die beiden besserstehenden Bundesliga-Teams und die beiden Herausforderinnen jeweils aufeinandertreffen. Damit ist klar: Im Finale am Sonntag stehen sich in jedem Fall ein Favorit und ein Herausforderer gegenüber.

Die Paarungen des Final-Four Anpfiff Paarung 1.3., 16.30 Uhr HSG Bensheim/Auerbach : HSG Blomberg-Lippe 1.3., 19.00 Uhr HB Ludwigsburg : Borussia Dortmund 2.3., 12.30 Uhr Spiel um Platz drei 2.3., 15.00 Uhr Finale

Wer sind die Favoritinnen?

Ludwigsburg ist eindeutig in der Favoritinnenrolle. Zum einen ist die HB aktuell Tabellenführerin mit sieben Zählern Vorsprung vor Thüringen und hat nur zwei Verlustpunkte in 18 Spielen zu verbuchen. Außerdem handelt es sich bei der HB Ludwigsburg um die Meisterinnen der vergangenen Saison: Die SG BBM Bietigheim wechselte zur Saison 24/25 nach Ludwigsburg, deren bestes Frauenteam in der Bezirksliga spielte.

Zudem standen sich Ludwigsburg und Final-4-Gegner Dortmund erst kürzlich in der Bundesliga gegenüber. Dabei feierte das Team aus Baden-Württemberg nach einer Machtdemonstration einen haushohen 40:29-Erfolg. Und: Die SG BBM Bietigheim triumphierte von 2021 bis 2023 drei Mal in Folge im Pokal.

Dortmund einzige Siegerinnen über Ludwigsburg

Auch die beiden anderen Halbfinalistinnen hatten in ihren letzten Aufeinandertreffen mit Ludwigsburg deutlich das Nachsehen.

Zum Glück für die Zuschauer beim Turnier in Stuttgart gibt es auch hier ein großes "Aber". Denn die einzige Mannschaft, die den HBL in der laufenden Saison bezwingen konnte, war "Schwarzgelb" - in der Hinrunde gewann die Borussia vor eigenen Publikum mit 33:28.

Wo ist das Turnier zu sehen?

Auf der Internetseite der Handball-Bundesliga der Frauen werden die Spiele des Final-Four in Livestreams angeboten.