Deutsche Volleyballerinnen vorzeitig im EM-Achtelfinale

Der Mittelblock funktioniert

Wie schon in den ersten drei EM-Partien funktionierten die deutschen Angriffe über den Mittelblock bestens. So konnten Louisa Lippmann und ihre Mitspielerinnen mit 21:14 komfortabel in Front gehen. Trotz einer kurzen Schwächephase gewannen sie Satz eins.

Im zweiten Durchgang agierten die Deutschen zunächst nicht mehr so entschlossen. Dadurch konnten die Griechinnen mit 10:8 in Führung gehen. Angeführt von Kapitänin Jennifer Janiska überwand das deutsche Team aber dieses Tief und setzte sich mit 14:10 ab.

Koslowski wechselte seine Formation, dennoch entschied seine Mannschaft Abschnitt zwei souverän für sich. Das deutsche Team befreite sich auch im letzten Satz aus engen Phasen wie etwa beim zwischenzeitlichen 22:22. Am Ende stand der verdiente dritte Sieg bei dieser EM.

dpa | Stand: 24.08.2021, 18:11