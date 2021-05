Volleyballerinnen erkämpfen sich ersten Sieg in Nationenliga

Mittelblockerin Camilla Weitzel verwandelte in Rimini den zweiten Matchball zum verdienten Erfolg. Einen Tag nach der Auftaktniederlage gegen die Russinnen (0:3) war Außenangreiferin Lina Alsmeier mit 18 Punkten erfolgreichste deutsche Angreiferin. Koslowskis Mannschaft bestreitet am Donnerstag (27.05.2021) gegen Belgien ihre dritte Partie in dem Turnier.

dpa | Stand: 26.05.2021, 13:16