Volleyballer vor Achtelfinale gegen Bulgarien

Die deutschen Volleyballer haben sich bei ihrem Umzug von Estland nach Tschechien am Freitag einiges an Arbeit mitgenommen.

Nach dem fehlerhaften und erst im Tiebreak gewonnenen Spiel gegen die Slowakei ist im EM-Achtelfinale am Sonntag (19 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) gegen Bulgarien in Ostrau eine Leistungssteigerung nötig, soll die Reise weitergehen. "Das ist kein einfaches Los", so DVV-Sportdirektor Christian Dünnes. "Aber es war klar, dass wir einen sehr starken Gegner bekommen."