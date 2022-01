Volleyball-Bundesliga bricht Hauptrunde ab

Damit soll der reguläre Start der Zwischenrunde am 22. Januar ermöglicht werden, teilte die VBL-Geschäftsführung nach ihrer Entscheidung mit. In den vergangenen Tagen mussten bereits zahlreiche Partien coronabedingt abgesagt werden.

Wegfallende Spiele wohl kaum Einfluss auf die Zwischenrunde

Die Entscheidung sei "nach intensivem Austausch mit den Verantwortlichen aller Klubs der 1. Bundesliga Männer" getroffen worden. Hintergrund dafür sei, "dass es keine realistische Möglichkeit gab, die große Anzahl an Nachholspielen bis zum planmäßigen Start der Zwischenrunde zu absolvieren" . Zudem hätten die nunmehr wegfallenden Spiele kaum Einfluss auf die Gruppenzuordnung der Zwischenrunde gehabt.

Düren und Frankfurt tauschen den Platz

Die umgehende Beendigung der Hauptrunde bedeutet, dass die Quotientenregelung über das Klassement der Abschlusstabelle entscheidet. So bleibt es bei der aktuellen Rangfolge, lediglich die SWD powervolleys Düren und die United Volleys Frankfurt tauschen den Tabellenplatz, so dass die Frankfurter auf Rang zwei in die Zwischenrunde starten. Der Spielplan werde in Kürze veröffentlicht.

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Zwischenrunde und die vom 12. März bis 8. Mai 2022 anschließenden Playoffs dank der heute einstimmig gefassten Beschlüsse wie geplant durchführen können. Somit haben wir die bestmögliche Lösung für die Fortführung eines fairen Wettbewerbs gefunden ", sagte Julia Retzlaff, Geschäftsführerin Sport der VBL.

dpa | Stand: 11.01.2022, 19:09