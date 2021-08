Vor gut gefüllten Rängen in Plowdiw zeigten die Deutschen am Sonntag (22.08.2021) ihre beste Turnierleistung. Wie schon in den ersten beiden Partien gegen Polen (1:3) und Tschechien (3:1) war Louisa Lippmann mit 18 Punkten erfolgreichste deutsche Angreiferin.