Olympia-Quali Deutsche Volleyballerinnen verlieren auch gegen Japan Stand: 17.05.2024 15:00 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben mit der Niederlage gegen Japan in der Nations League einen weiteren Rückschlag im Rennen um die Olympia-Qualifikation hinnehmen müssen.

Das deutliche 0:3 (21:25, 15:25, 22:25) gegen Japan am Freitag (17.05.2024) in Antalya bedeutete die zweite Niederlage im dritten Spiel und einen weiteren Rückschlag im Kampf um eines der letzten fünf Olympia-Tickets.

Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) schon mit 1:3 gegen Italien verloren, im Auftaktspiel gab es gegen Frankreich einen 3:0-Erfolg. Zum Abschluss des Nations-League-Turniers in der Türkei trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alexander Waibl am Sonntag (13.00 Uhr MESZ) auf die Niederlande.

Wichtiges Spiel gegen die Niederlande

Die Vergabe der Tickets zu den Sommerspielen in Paris erfolgt anhand der Weltrangliste nach Ende der Vorrunde (16. Juni), in deren weiterem Verlauf Waibls Mannschaft außerdem noch in Arlington/USA und in Hongkong antritt.

Für die erste Olympia-Teilnahme seit 2004 in Athen muss Waibls Mannschaft zum Stichtag mindestens Rang zehn belegen. In die Türkei war die DVV-Mannschaft als Nummer zwölf der Welt gereist, Japan liegt derzeit auf Rang acht.

Vor allem das kommende Duell gegen die Niederlande und das Spiel gegen die Kanadierinnen (30. Mai), die ebefalls direkte Konkurrentinnen um den zehnte Platz sind, dürfte von großer Bedeutung sein.

Nations League als zweite Chance zur Olympia-Qualifikation

Die Nations League ist für die DVV-Mannschaft um Kapitänin und Libera Anna Pogany die zweite und zugleich letzte Chance auf ein Olympia-Ticket. Ihre erste Gelegenheit zur Olympia-Qualifikation hatten die deutschen Spielerinnen bei einem Ausscheidungsturnier im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen ungenutzt gelassen.

Waibl, in Personalunion auch Coach des Bundesligisten Dresdner SC (seit 2009), war nach dem unerwarteten Rücktritt des Belgiers Vital Heynen vorerst bis August auf den Bundestrainer-Posten gerückt.