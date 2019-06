Diskrepanz zwischen DFB-Auswahl und Verein

U21-EM - das Versprechen Levin Öztunali

Von Marcus Bark

In der U21 ist Levan Öztunali eine feste Größe, im Vereinsfußball bleibt er nur ein Versprechen. Bevor der Mainzer ohne die Abwechslung in der Nachwuchsauswahl auskommen muss, will er seinen dritten Titel mit dem DFB gewinnen.