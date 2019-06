In Cesena hatte George Puscas die Rumänen (76.) am Freitag (21.06.2019) in einer turbulenten Schlussphase per Foulelfmeter in Führung gebracht. Demarai Gray (79.) gelang anschließend der Ausgleich für England, das sein erstes Spiel mit 1:2 gegen Frankreich verloren hatte. Ianis Hagi (85.), Sohn der rumänischen Fußball-Legende Gheorghe Hagi, brachte die Rumänen erneut in Front, ehe zwei Minuten später Tammy Abraham für die Briten wieder egalisierte.

Florinel Coman profitierte keine 60 Sekunden später von einem Torwartfehler von Dean Henderson, dem der Schuss durch die Hände rutschte. Beim vierten Gegentreffer durch einen Distanzschuss von Coman (90.+3) war Englands Schlussmann dann aber chancenlos.

Offener Schlagabtausch über weite Strecken

Vor der Pause hatte Henderson sein Team einige Male vor einem Rückstand bewahrt. Sein Gegenüber Ionut Radu verhinderte kurt vor dem Halbzeitpfiff mit einer Glanzparade das mögliche 0:1 durch Mason Mount. Auch nach der Pause lieferten sich beide Teams einen offen Schlagabtausch.

Vor der zweiten Partie der Gruppe C am Abend zwischen Frankreich und Kroatien (ab 20.50 Uhr im Livestream bei sportschau.de) führt Rumänen damit die Tabelle mit sechs Punkten vor Frankreich (3) und den noch punktlosen Teams von England und Kroatien an. Damit würde dem rumänischen Nachwuchs im letzten Gruppenspiel am Montag möglicherweise gegen Frankreich schon ein Remis zum erreichen des Halbfinales reichen.

