Das Eröffnungsspiel zwischen Polen und Belgien findet in Reggio Emilia statt. Die Gruppe A spielt in Reggio Emilia und Bologna, die Gruppe B mit der deutschen Mannschaft in Triest und Udine und Gruppe C in Cesena und Serravalle.

Der Ort des Endspiels: das Stadio Friuli in Udine

Die deutsche U 21 startet am 17.6. in Udine gegen Dänemark ins Turnier, spielt auch dort am 23.6. gegen Österreich und am 20.6. in Triest gegen Serbien. Die Halbfinale finden in Reggio Emilia und Bologna statt, das Endspiel in Udine.

Warum San Marino nicht automatisch dabei ist

Bei der Übergabe der Bewerbungsunterlagen wurde mit der UEFA vereinbart, dass San Marino in die Qualifikation muss. Deshalb ist San Marino auch als Co-Gastgeber nicht automatisch dabei. In der Qualifikation scheiterte die Mannschaft mit null Punkten und 1:29 Toren in Gruppe 1.

Der Modus

Die zwölf Mannschaften spielen in drei Vierergruppen.