Gastgeber Italien ist am Sonntagabend (16.06.2019) mit einem Sieg in die U21 -Europameisterschaft gestartet. Der Rekordgewinner setzte sich in Bologna gegen Spanien mit 3:1 (1:1) durch. Dani Ceballos hatte die Spanier in Führung geschossen (9. Minute), doch Federico Chiesa (36./64.) und Lorenzo Pellegrini (82./Foulelfmeter) drehten die Partie noch zugunsten der Italiener.

DFB-Team startet am Montag

Titelverteidiger Deutschland startet am Montag (17.06.2019) in Udine gegen Dänemark in das Turnier, muss sich in der Gruppe B darüber hinaus mit Serbien und Österreich auseinandersetzen. In Udine findet am 30. Juni auch das Finale statt.

