Am heutigen Sonntag (30.06.2019, live im Ersten und ab 20.30 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) wird es ernst: Kann die Deutsche U21 ihren Europameistertitel in Udine gegen Spanien verteidigen?

Sonntag, 11 Uhr: Mit 25.132 Zuschauern wird das Stadion in Udine definitiv ausverkauft sein.

Samstag, 22 Uhr: Champions-League-Sieger Jürgen Klopp schickt als kleine Motivationshilfe ein Grußvideo an das Team. "Herz schlägt Qualität" ist das Credo, das der Coach des FC Liverpool an Alexander Nübel und Co. weiter gibt.

Samstag, 20 Uhr: Beim Abschlusstraining sind alle 23 Spieler an Bord und können durchziehen - Trainer Stefan Kuntz kann also seine bestmögliche Mannschaft aufbieten.

