U21-EM: Serbiens Team hat mehr als Jovic zu bieten

Die Mannschaft

Luka Jovic, der in diesem Sommer von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid wechselt, steht klar im Mittelpunkt bei Serbiens Mannschaft. Doch Serbien hat weitere individuelle Klasse zu bieten: Nikola Milenkovic vom AC Florenz ist längst eine feste Größe in Serbiens A-Mannschaft, bei der WM 2018 in Russland spielte er in allen drei Partien Serbiens durch und galt zwischenzeitlich als Kandidat für einen Wechsel zu Manchester United. Nun verstärkt er die U21.

Auch Nemanja Radonjic von Olympique Marseille und Andrija Zivkovic von Benfica Lissabon sind bei ausländischen Klubs und im A-Team längst etabliert.

Aus der Bundesliga dabei

Außer Jovic , Frankfurts Star in der abgelaufenen Saison, hat kein Spieler Serbiens in der Bundesliga gespielt. Marko Grujic von Hertha BSC wurde nicht nominiert.

Der Trainer

Serbiens U21-Nationaltrainer Goran Djorovic

Goran Djorovic ist 47 Jahre alt und hat als Trainer 2017 angefangen - die U21 ist seine erste Station. Aber er hat als Spieler Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt, viele Jahre war er für Roter Stern Belgrad sowie für Celta Vigo und Deportivo La Coruna in Spanien im Einsatz.

Die Qualifikation

Serbien kam souverän ins Ziel, gewann die ersten acht Spiele der Qualifikation allesamt. Erst als die Mannschaft so gut wie durch war, leistete sie sich zwei Unentschieden zum Abschluss. Treffsicherster Spieler war Jovic mit sieben Toren.

