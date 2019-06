U21-EM: Österreich als großer Außenseiter

Die Mannschaft

Xaver Schlager ist der Fixpunkt im Spiel der Österreicher. "Er ist der Spieler schlechthin, der die Mannschaft um 50 Prozent stärker macht, wenn er spielt" , sagt Teamchef Werner Gregoritsch der österreichischen Nachrichten-Agentur APA. Schlager stieß wie Stefan Posch und Philipp Lienhart nach Einsätzen bei der A-Mannschaft in der EM-Quali mit Verspätung zur Mannschaft.

Allerdings fehlt ein wichtiges Trio: Valentino Lazaro (verzichtet freiwillig), Maximilian Wöber (am Meniskus verletzt) und Konrad Laimer (keine Freistellung durch RB Leipzig) können allesamt nicht dabei sein. Wöbers Fehlen schmerzt am stärksten. "Er war absolut der Leithammel, das Sprachrohr der Mannschaft, als Kapitän auch der Betriebsrat, der Probleme geregelt hat" , sagte Gregoritsch. Auch Bochums Dominik Baumgartner fehlt mit einem Bänderriss.

Aus der Bundesliga dabei

Gleich fünf Spieler aus der Bundesliga stehen in Österreichs Kader. Kevin Danso (FC Augsburg), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg) sowie Stefan Posch und Christoph Baumgartner (beide TSG Hoffenheim) sind dabei. Hinzu kommt Mathias Honsak von Zweitligist Holstein Kiel.

Der Trainer

Der Name von Teamchef Werner Gregoritsch ist in Deutschland bekannt - sein Sohn Michael spielt beim FC Augsburg in der Bundesliga. Gregoritsch ist seit 2012 bei der U21 in der Verantwortung und scheiterte bei der EM 2017 noch in den Playoffs der Qualifikation. Diesmal ist sein Team dabei.

Dabei! Östereichs Teamchef Werner Gregoritsch (l.) feiert mit Sandro Ingolitsch.

Gregoritsch verfügt über viel Erfahrung. Der 61-Jährige war lange Trainer in Graz, Mattersburg und Linz. Vor seiner Zeit bei der U21 führte er die SV Kapfenberg zwischenzeitlich in die österreichische Bundesliga.

Die Qualifikation

Österreich holte 22 Punkte und landete damit vor Russland und hinter Serbien auf Platz zwei. Hoffenheims Stefan Posch und Adrian Grmic aus Altach sorgten dort für zwei 1:0-Siege gegen Griechenland. Ein historischer Erfolg, bedeutete er doch die erstmalige Qualifikation einer österreichischen Mannschaft für eine U21-EM. Der große Mutmacher für die Mannschaft in der Vorbereitung war wohl das 3:1 im Test gegen Frankreich.

