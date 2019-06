U21-EM: Dänemark - Deutschlands erster Prüfstein

Die Mannschaft

Eine prägende Figur bei Dänemark dürfte ein Spieler aus der Bundesliga werden: Jacob Bruun Larsen gilt auf der linken Seite als großes Talent. Dänemark gilt nicht umsonst als Deutschlands härtester Konkurrent um Platz eins in der Gruppe B: Rechtsaußen Robert Skov vom FC Kopenhagen hat in der vergangenen Saison 28 Tore in der dänischen Liga erzielt und war zudem mit acht Toren nach Dawid Kownacki aus Polen der zweitbeste Torschütze der Qualifikation.

Innenverteidiger Joachim Andersen von Sampdoria Genua fiel nach der Bekanntgabe des eigentlich endgültigen Kaders wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Jonas Bager vom FC Randers ersetzt ihn. Andersen galt in der Abwehr als gesetzt, zuletzt hatte er es auch in den Kader der A-Nationalmannschaft geschafft.

Joakim Maehle als Rechtsverteidiger beim KRC Genk, der defensive Mittelfeldspieler Philip Billing in Huddersfield oder Andreas Skov Olsen auf der rechten Seite bei Nordsjaelland sind allesamt Stammspieler bei ihren Klubs. Dänemark wird wohl der Prüfstein in der Vorrunde für die deutsche Mannschaft.

Aus der Bundesliga dabei

Neben Bruun Larsen von Borussia Dortmund steht auch Andreas Poulsen von Borussia Mönchengladbach im dänischen Kader. Ein Spieler aus der 2. Bundesliga ist auch dabei: Asger Sörensen von Jahn Regensburg.

Der Trainer

Dänemarks U21-Nationaltrainer Niels Frederiksen

Niels Frederiksen steht bei der U21 seit 2015 in der Verantwortung - und die gibt er nach dem Turnier ab. Denn dann wird er der Cheftrainer von Bröndby IF. In der ersten dänischen Liga hatte er zuvor schon Lyngby BK und Esbjerg fb trainiert. Eine nennenswerte Spielerkarriere hat er dagegen nicht absolviert.

Die Qualifikation

Dänemark hatte etwas Mühe, bis zum Schluss schaffte es die Mannschaft nicht, Polen zu distanzieren. Gegen Polen gab es auch die einzige Niederlage in der Qualifikation. Kein anderer Gruppensieger hatte so wenige Punkte wie Dänemark (23).

Das sagt Stefan Kuntz