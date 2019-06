U21-EM - Deutschland nach Sieg gegen Rumänien im Finale

Durch den 4:2 (1:2)-Sieg in Bologna gegen Rumänien steht die deutsche Mannschaft nun im Endspiel am kommenden Sonntag in Udine. Der Gegner wird am Abend (21 Uhr) im anderen Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien ermittelt.

"In der Halbzeit haben wir uns darüber unterhalten, ob das die Art und Weise ist, mit der wir uns aus dem Turnier verabschieden wollten", sagte Bundestrainer Stefan Kuntz mit Blick auf den 1:2-Rückstand zur Pause im ZDF. "Rückstand, unglaubliche Temperaturen und nicht optimale Leistungen in der ersten Hälfte - möchten wir das nochmal annehmen? Ich kann nur den Hut vor den Jungs ziehen, das haben sie klasse gemacht."

Deutschland gibt Führung aus der Hand

Für den gesperrten Außenverteidiger Benjamin Henrichs rückte bei der deutschen Mannschaft Maximilian Mittelstädt in die Anfangsformation, für den zuletzt angeschlagenen Marco Richter spielte erstmals bei diesem Turnier auf der linken Offensivseite Nadiem Amiri von Beginn an. Und Amiri spielte sofort eine wichtige Rolle: Bei einem Konter in der 21. Minute lieferte er ein starkes Solo, sein Schuss aus 18 Metern flog durch die Beine eines Verteidigers ins Tor.

Doch nur wenig später war die Führung dahin. George Puscas traf in der 24. Minute den Pfosten, zuvor gab es aber ein Foul von Timo Baumgartl an Puscas. Schiedsrichter Orel Grinfeld aus Israel entschied nach Ansicht der Bilder richtigerweise auf Strafstoß - Puscas traf zum Ausgleich (26.).

Die deutsche Mannschaft geriet unter Druck - und noch vor der Pause in Rückstand: Andrei Ivan lieferte eine perfekte Flanke für Puscas, der per Kopf vollendete (44.). In der vierten Minute der Nachspielzeit verhinderte Torwart Alexander Nübel mit einer starken Parade noch Puscas' drittes Tor.

Dramatik nach der Pause

Kurz nach der Pause kam Deutschland zum Ausgleich: Mahmoud Dahoud war gefoult worden, Luca Waldschmidt traf vom Punkt (51.). Die deutsche Mannschaft wurde nun deutlich besser.

Doch bis zu den erlösenden Toren sollte es lange dauern. In der 90. Minute bekam Waldschmidt den Ball vorgelegt und traf an den rechten Innenpfosten, von wo der Ball ins Netz sprang - das 3:2. In der Nachspielzeit sah Rumäniens Alexandru Pascanu nach einer Notbremse zunächst die Rote Karte (90.+2), Amiri machte dann mit seinem zweiten Tor per Freistoß aus 18 Metern zum 4:2 alles klar (90.+4).

Finale am Sonntag live im Ersten

Ein Spiel um Platz drei gibt es bei der EM nicht, für Rumänien ist das Turnier beendet. Das Endspiel mit der deutschen Mannschaft wird am Sonntag um 20:45 Uhr angepfiffen - Das Erste überträgt das Spiel live im Fernsehen, sportschau.de zeigt es im Livestream.

nch | Stand: 27.06.2019, 16:35