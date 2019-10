Kein WM-Märchen: Dauser stürzt im Barren-Finale

Vor 12 Jahren gewann Fabian Hambüchen das Barren-Finale bei der Heim-WM in Stuttgart. An gleicher Stelle ging es für Lukas Dauser nun um zählbares - doch am Ende machte ein kleiner Fehler den Unterschied.