"Die Rückmeldungen waren überwiegend positiv"

Wie waren die Reaktionen anderer Turnerinnen auf den Ganzkörperanzug? Bis jetzt ist das deutsche Team das einzige, die den langen Anzug in internationalen Wettkämpfen trägt.

Voss: Das stimmt. Aber die Rückmeldungen waren überwiegend positiv, vor allem was das Design angeht und dass wir generell den Schritt gewagt haben. Es gab trotzdem Mädels, welche die Idee sowie unsere Anzüge zwar super schön fanden, sie jedoch persönlich nicht tragen würden. Und das ist okay so.

Turnerin Sarah Voss während der deutschen Meisterschaften auf dem Schwebebalken

Wir wollen mit dem Anzug lediglich eine weitere Möglichkeit bieten, auch für den Breitensport, es soll aber jede für sich selbst entscheiden, wie sie sich am wohlsten fühlt. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass die Mädels, die Gefallen an dem Anzug finden, sich auch häufiger trauen, ihn zu tragen. Jetzt sind einfach noch die Hemmungen groß, da es was anderes ist.