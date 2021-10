Der Deutsche Turner-Bund (DTB) ist lediglich mit einem sechsköpfigen Team zu den Weltmeisterschaften vom 18. bis 24. Oktober im japanischen Kitakyushu gereist. Nach der Chemnitzerin Pauline Schäfer-Betz als einziger deutscher Starterin hatte Bundestrainer Valeri Belenki fünf Turner nominiert. Angeführt wird die Riege vom erfahrenen Andreas Bretschneider (KTV Chemnitz).

Weiterhin gehören Glenn Trebing (TK Hannover), Felix Remuta (TSV Unterhaching), Carlo Hörr (TSV Schmiden) und Dario Sissakis (SC Berlin) zum WM-Team. Hörr hatte in Kienbaum den Mehrkampf mit 80,100 Punkten vor Trebing (79,800) für sich entschieden.

Dauser nicht dabei

"Die Qualifikation hat gezeigt, dass wir einige junge Athleten haben, die sich auf den Weg zu den Olympischen Spielen in Paris machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass noch einiges zu tun ist. Insofern haben wir uns für eine Mischung aus jüngeren und erfahrenen Athleten entschieden" , sagte Belenki.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nicht dabei ist Lukas Dauser, Olympia-Zweiter am Barren.Der 28-Jährige aus Unterhaching verzichtet ebenfalls auf die Titelkämpfe wie Andreas Toba, Vize-Europameister am Reck. Auch die Olympia-Starterinnen Elisabeth Seitz, Kim Bui (beide Stuttgart) und Sarah Voss (Köln) hatten auf die WM-Qualifikation verzichtet.

Schäfer-Betz mit viel Selbstbewusstsein

Selbstbewusst und angriffslustig startet hingegen die frühere Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz in die am Montag (18.10.2021) beginnenden Wettkämpfe. "Ich will ins Finale" , sagte die 24-Jährige nach dem Podiumstraining im General Gymnasium: "Die Zeiten, in denen ich mitgefahren bin, um nur dabei zu sein, sind vorbei."

2017 hatte die gebürtige Saarländerin in Montreal an ihrem Paradegerät den Titel gewonnen, zwei Jahre zuvor in Glasgow war ihr bereits die bronzene Plakette umgehängt worden. Doch bei der Heim-WM 2019 in Stuttgart und auch bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio reichte es für die Sportlerin des KTV Chemnitz nicht für einen Einzug in die Entscheidung. Was im Erfolgsfall im Medaillenkampf möglich sein würde, darüber wollte Schäfer-Betz nicht spekulieren. "Step by step" werde sie die Aufgabe angehen.

"Let's do it!"

Bei Schäfer-Betz lief es im Vorfeld zwar nicht optimal, aber man sah bei einer möglichen Schwierigkeitsnote von 5,9 das Potenzial für eine Finalteilnahme. "Ich bin froh, dass ich es geschafft habe" , sagte die Turnerin. Ursprünglich hatte auch Schäfer-Betz, schon wegen der weiten Anreise, die WM nicht auf dem Plan gehabt: "Aber ich habe nach meinem Urlaub so schnell wieder meine alte Form gefunden, dass ich dachte: Let's do it!" Außer am Balken wird sie dabei nur noch am Boden antreten.

Der Qualifikationswettkampf steht für die deutsche Solistin am Montag (10.45 Uhr deutscher Zeit) an. Das Finale am Schwebebalken wird am Sonntag danach (10.00 Uhr) ausgetragen.

sid/dpa | Stand: 17.10.2021, 11:49