Turn-WM in Japan: die Zusammenfassung vom Finale am Schwebebalken

Sportschau. . 31:01 Min. . Verfügbar bis 24.10.2022. Das Erste.

Im "General Gymnasium" von Kitakyushu in Japan traten die Athletinnen, darunter die Deutsche Pauline Schäfer-Betz, zum WM-Finale am Schwebebalken an.