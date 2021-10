Pauline Schäfer-Betz am Balken - die Kür zu WM-Silber

Sportschau. . 03:32 Min. . Verfügbar bis 24.10.2022. Das Erste.

Pauline Schäfer-Betz gewinnt bei der Kunstturn-Weltmeisterschaft in Japan die Silbermedaille am Balken - die Kür in voller Länge.