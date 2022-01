Der Turner kämpft mit chronischen Schulterproblemen. Auch sein Management begründete das Karriereende Uchimuras mit Verletzungssorgen. Bei seinen letzten Wettbewerben trat der 33-Jährige schon nicht mehr im Mehrkampf, sondern lediglich an seinem Königsgerät, dem Reck, an.

Siegesserie über sieben Jahre

Uchimura galt in seiner Karriere als der perfekteste Allround-Turner überhaupt. Von 2009 bis 2016 blieb Uchimura über alle sechs Geräte im Mehrkampf ungeschlagen. Inklusive zweier Olympiasiege in London und Rio. Insgesamt zehn Mal wurde der Japaner in seiner Karriere Weltmeister.

In der Turnwelt erwarb er sich Anerkennung vor allem durch die akkurate Ausführung seiner schwierigen Übungen. Sein Spitzname passend dazu: " King Kohei ".

Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 verpasste er mit Schulterschmerzen den Einzug ins Reckfinale und äußerte erstmals Rücktrittsgedanken.