Potsdamer Triathletin Lindemann holt EM-Titel

Nach 500 m Schwimmen, 12 km Radfahren und 3,1 km Laufen kam die WM-Dritte von 2020 nach 35:21 Minuten vor der Russin Walentina Rijassowa (35:26) und der Französin Leonie Periault (35:27) ins Ziel.

"Super Vorbereitung für Tokio"

" Ich bin echt froh, dass ich die Goldmedaille nach Hause bringen kann. Das war eine super Vorbereitung für Tokio ", sagte Lindemann. " Ein bisschen Druck war schon da, aber ich nehme das positiv und denke mir, alle glauben an mich, also glaub ich auch an mich. " Die deutsche Meisterin Lisa Tertsch sicherte sich mit einer Zeit von 35:44 Minuten den sechsten Rang. Olympiateilnehmerin Anabel Knoll musste sich mit dem 18. Rang begnügen (36:14).



Bei den Männern wurde Tim Hellwig als Sechster bester Deutscher (32:30 Minuten). Den Titel sicherte sich der Schweizer Max Studer (32:03) vor Antonio Serrat Seoane (Spanien/32:09) und Hayden Wilde (Neuseeland/32:16). Die Olympiastarter Justus Nieschlag und Jonas Schomburg hatten auf einen Start im Nordosten Tirols verzichtet.

rbb | Stand: 20.06.2021, 11:50