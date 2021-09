Hamburg rollt den blauen Teppich aus: NDR zeigt den Triathlon live

Der ursprüngliche Termin 10./11. Juli konnte wegen der Corona-Krise nicht eingehalten werden. Während im vergangenen Jahr aufgrund der pandemischen Lage nur ein Wettkampf für die Elite durchgeführt werden konnte, stehen in diesem Jahr auch wieder die Hobbysportler im Mittelpunkt. Etwa 3.000 haben gemeldet.

"Für uns ist es wichtig, dass diese Veranstaltung stattfindet. Sie hat Leuchtturmcharakter", sagte Martin Engelhardt. Der Präsident der Deutschen Triathlon-Union verwies auf die einmalige Situation im Jahr 2018: "Da haben wir 10 000 Hamburgerinnen und Hamburger dazu bewegt, einen Triathlon in der Stadt durchzuführen. Das ist weltweit einmalig."

Ein Triathlon für Jedermann

Auch in diesem Jahr ist für jeden die passende Herausforderung dabei: Neben der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen /40 km Radfahren /10 km Laufen) gehen die Sportlerinnen und Sportler über die Sprintdistanz (0,5 km/20 km/5 km) an den Start und auch in der Staffel wird um die Medaillen gekämpft. Für Cheforganisator Oliver Schiek ist eines eh klar: "Für mich ist der Star in diesem Jahr die Veranstaltung."

Neben dem sportlichen Aspekt ist die Strecke in Hamburg vor allem aufgrund des attraktiven Streckenkurses - entlang der Sehenswürdigkeiten Binnenalster, Jungfernstieg, Reeperbahn und Rathausmarkt - für jeden Triathleten ein Highlight. Für die Hamburger bedeutet die Streckenführung nach dem Marathon in der vergangenen Woche auch für dieses Wochenende wieder Verkehrseinschränkungen.

Wettkampf unter Corona-Bedingungen

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage herrschen beim Triathlon für die Teilnehmer strenge Corona-Regeln: Zugelassen sind nur Athleten, die vollständig geimpft sind. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sind auf dem gesamten Gelände verpflichtend, bis kurz vor Start muss außerdem ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Und auch nach dem Zieleinlauf hat Corona den Hamburger Triathlon fest im Griff: Die Athleten müssen sich die Medaillen im Zielbereich selbstständig vom Tisch nehmen und auch selber umhängen. Kein schönes, aber ein bereits gewohntes Bild von den vergangenen Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Tokio.

