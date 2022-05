Kienle noch einmal Ironman-Weltmeister? "Nicht komplett unmöglich"

2019, bei der bislang letzten Ironman-WM auf Hawaii, kämpfte sich Kienle als starker Dritter aufs Podium. Danach nahm die Corona-Pandemie auch den Triathlon-Sport in den Klammergriff: Die Weltmeisterschaften 2020 fielen ersatzlos aus, die Ausgabe von 2021 wird nun in Utah nachgeholt. Erst im Oktober soll der wichtigste Wettkampf der Branche nach Hawaii zurückkehren. Wenn am kommenden Samstag um 6.15 Uhr Ortszeit (14.20 Uhr MESZ im Sportschau-Livestream) der Startschuss für das Profi-Rennen der Männer ertönt, werden 938 Tage ohne eine WM vergangen sein.

Kienle setzt in St. George auf den Wohlfühlfaktor

Beim Ironman in Utah, den Kienle ob der Einmaligkeit des Events bereits in den Geschichtsbüchern wähnt, setzt der Athlet auch auf den Wohlfühlfaktor. " Ich kenne den Kurs sehr gut, obwohl ich in St. George nie eine Langdistanz gemacht habe. Ich mag die Gegend unheimlich – die Atmosphäre wird ein sehr würdiger Rahmen für eine WM." Und zwar für eine, die mit den bisherigen Veranstaltungen auf Hawaii kaum vergleichbar sein wird.

Allein die Tatsache, dass ein Saisonhöhepunkt bereits im Mai und nicht erst im Sommer oder im Oktober stattfindet, war für Kienle in Sachen Vorbereitung, Training und Belastungssteuerung eine "Herausforderung". Auf der Schwimmstrecke, die diesmal durch einen See und nicht durch offenes Pazifikgewässer führt, werden erstmals in der Geschichte der Ironman-WM Neoprenanzüge erlaubt sein. Bei einer Wassertemperatur von rund 15 Grad und einer Außentemperatur von knapp unter zehn Grad Celsius mehr als nachvollziehbar.

Ironman in St. George: Sonnenaufgang erst nach Startschuss

Sebastian Kienle

Erst wenn die Profis die Wendeboje passiert und die Hälfte der Schwimmstrecke (insgesamt 3,8 Kilometer) absolviert haben, wird die Sonne langsam aufgehen. Das bedeutet: Auch auf den ersten Rad-Kilometern wird die Kälte noch ein Thema sein. Kienle befindet sich dann aber immerhin in seiner sportlichen Komfortzone: Die 180 Kilometer lange Strecke wird er als jahrelanger Radfahrspezialist in Angriff nehmen.

Und dann? Kommt der abschließende und mit sage und schreibe 500 Höhenmetern gespickte Marathon, bei dem Kienle zu jenen Profis gehören will, die "am wenigsten abbauen. Ab einem bestimmten Punkt musst du das Rennen mit dem Herz machen, nicht mit dem Kopf. Und mit allem fighten, was du hast." Seine Erfahrung von fast zwei Jahrzehnten Triathlon soll ihm dabei helfen, könne aber auch ein "zweischneidiges Schwert" sein: " Wenn du beim Ironman weißt, was auf dich zukommt, kann dich das auch bremsen. Geduld wird ein wichtiger Faktor sein."

Frodeno und Lange fehlen in Utah verletzt

In Abwesenheit der verletzten Weltmeister Jan Frodeno (Achillessehne) und Patrick Lange (Schultereckgelenk) ist Kienle der prominenteste deutsche Starter, neben ihm hoffen Florian Angert (Weinheim), Boris Stein (Eitelborn) sowie Andreas Dreitz (Lichtenfels) auf gute bis sehr gute Platzierungen. Seit 2014 hat es mit Kienle, Frodeno und Lange immer einen deutschen Ironman-Weltmeister gegeben. Doch auch diesmal ist die internationale Konkurrenz durch David McNamee aus Großbritannien, den aktuellen Europameister Patrik Nilsson aus Schweden oder den Norweger Kristian Blummenfelt stark vertreten. Dessen Landsmann Gustav Iden laborierte zuletzt an einer Infektion – hofft aber noch, am Renntag gesund an der Startlinie stehen zu können.