Ironman-Favoritin Haug: Immer schneller, immer höher, immer weiter

Osteopath Gunter Knockaert packt kräftig zu. Er drückt, er fühlt, er zerrt. Erst am Rücken, dann an Hals und Hinterkopf und schließlich auch noch an der Hüfte. Für Laien sehen die ruckartigen Bewegungen bisweilen beängstigend aus, für Knockaerts Patientin ist die Anwendung genau richtig. "Ich muss meine Gelenke wie ein kleines Türmchen aufeinander stellen lassen" , sagt Triathletin Anne Haug hinterher am Sportschau-Mikro. "Damit der Körper ready ist fürs Rennen."

Das Rennen, damit meint Haug die Ironman-Weltmeisterschaften am kommenden Samstag (07.05.2022). Während sich die 39-Jährige in einer angemieteten Wohnung auf einer Behandlungsliege einrenken lässt, deutet ein Foto an der Wand darauf hin, dass die WM ausnahmsweise an einem anderen Ort als sonst ausgetragen wird.