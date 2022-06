Neue Fabelzeiten: Triathleten Matthews und Blummenfelt jubeln in der Lausitz

Die 31 Jahre Ironman-Vizeweltmeisterin Matthews kam nach 7:31:54 Stunden ins Ziel. Sie unterbot bei der Veranstaltung die Bestzeit von Chrissie Wellington 2011 bei der Challenge Roth (8:18:13) um mehr als eine Dreiviertelstunde. Allerdings waren bei der aufwändig inszenierten Veranstaltung am Sonntag im Senftenberger See und auf dem Lausitzring die Regeln so verändert worden, dass solche Zeiten auch möglich waren. Maßgeblich war dabei das Aufheben des Windschattenverbots und der Einsatz von Tempomachern.

Blummenfelt unter Sieben-Stunden-Marke

Bei den Männern sorgte der norwegische Iromman-Weltmeister Blummenfelt für einen neuen Höhepunkt. Der 28 Jahre alte Olympiasieger benötigte am Sonntag 6:44:26 Stunden. Blummenfelt blieb damit klar unter der magischen Marke von sieben Stunden und noch deutlich unter der Ironman-Bestzeit von 7:21:12 Stunden, die er selbst bei seinem Debüt über die Distanz im November vergangenen Jahres in Cozumel aufgestellt hatte.

Quelle: dpa