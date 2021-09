Die Olympia-Achte siegte am Samstag (18.09.2021) auf der Sprintdistanz über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen in 58:17 Minuten vor Nicole van der Kaay (Neuseeland/58:21) und Summer Rappaport (USA/58:26).

Lindemann: "Auf den Schlusssprint gesetzt"

Die 25-Jährige war nach dem Schwimmen als Dritte aus dem Wasser gekommen. Auch nach dem Radfahren gehörte Lindemann zur Spitzengruppe. Auf der abschließenden Laufstrecke gelang es ihr, sich rund 200 Meter vor dem Ziel auf dem Rathausmarkt entscheidend abzusetzen.

Da das Grand Final der World Triathlon Championship Series in diesem Jahr bereits vor einem Monat in Edmonton ausgetragen und der WM-Titel vergeben wurde, gehen die Punkte von dem Rennen in Hamburg bereits in die Wertung für 2022 ein. "Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, hier in Hamburg zu gewinnen. Es ist fantastisch", sagte Lindemann im NDR. "Ich weiß, dass ich ganz gut sprinten kann, daher habe ich taktischerweise etwas gewartet und auf meinen Schlusssprint gesetzt."

dpa | Stand: 18.09.2021, 17:44