Pascal Ackermann: Erst Ballermann, dann die großen Erfolge

Sportschau Tourfunk. . 32:16 Min. . Verfügbar bis 25.01.2032. ARD.

Deutschlands bester Sprinter Pascal Ackermann startet auf Mallorca mit neuem Team in die Saison. Klar ist schon: An der Tour de France wird er auch in diesem Jahr nicht teilnehmen, denn bei UAE ist alles auf den nächsten Toursieg von Tadej Pogacar ausgerichtet. Warum hat er sich also diese Mannschaft ausgesucht? Und wie ist der Toursieger so als Kollege? Und was sagt er über das Misstrauen mancher Beobachter? Das alles erzählt Ackermann uns im Tourfunk.

