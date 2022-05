Lennard Kämna freut sich auf den Giro

Sportschau Tourfunk. . 25:22 Min. . Verfügbar bis 02.05.2032. ARD.

Lennard Kämna ist zurück! Nach seiner Auszeit im vergangenen Jahr hat der 25-Jährige wieder Freude am Radsport. Und Erfolg! Gestärkt von seinem Etappensieg bei der Tour of the Alps geht er in seinen ersten Giro d‘Italia. Im Tourfunk-Interview spricht Kämna mit Moritz Cassalette über seine Ziele, die Chancen von Emanuel Buchmann und darüber, was er für sich verändert hat. Dazu bekommt er einen wertvollen Tipp für den Giro und von seinem alten Trainer eine mutige Prognose.

