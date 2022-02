Jetzt startet die Saison richtig!

Sportschau Tourfunk. . 01:01:34 Std. . Verfügbar bis 22.02.2032. ARD.

Lennard Kämna kann es noch: Sein Etappensieg in Andalusien passt zum guten Saisonstart von Bora-hansgrohe. Und jetzt geht das Radsportjahr 2022 erst so richtig los. Michael Ostermann, Moritz Cassalette und ARD-Experte Fabian Wegmann freuen sich auf die ersten Klassiker in Belgien und orakeln, wie das Frühjahr für die deutschen Profis verlaufen wird. Was geht bei den Monumenten und beim Giro? Sie sprechen über die Deutschland-Tour und den Vorschlag von Chris Froome, Zeitfahrräder zu verbieten.

