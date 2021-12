Das Radsportjahr 2021 - Erfolge, Emotionen, Edelmetall

Ob in Frankreich, Belgien oder Japan - wir haben unzählige Radrennen gesehen: Epische Monumente, packende Rundfahrten, goldene Verfolgerinnen. Holger Gerska, Michael Ostermann und Moritz Cassalette erinnern sich an ihre Highlights. Hört hier die packendsten Reportagen des Jahres aus Radio und Fernsehen.

Anna Kiesenhofer fährt zu Olmypia-Gold im Straßenrennen von Tokio:

Tony Martin und André Greipel treten zurück:

Die Straßenrad-WM in Flandern:

Tony Martin verabschiedet sich mit Gold in der Teamstaffel:

Cavendishs Comeback bei der Tour de France:

Matthieu van der Poel gewinnt die 2. Etappe der Tour und schlüpft in Gelb:

Das Video von der Goldfahrt des Bahnrad-Vierers in Tokio:

Nils Politt triumphiert auf der 12. Etappe der Tour de France:

Sonny Colbrelli gewinnt episches Paris-Roubaix:

