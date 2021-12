André Greipel - Erkenntnisse eines Sprinters

Sportschau Tourfunk. . 01:20:35 Std. . Verfügbar bis 07.12.2031. ARD.

Er war einer der erfolgreichsten Profis in der Geschichte des Radsports. André Greipel sprintete während seiner Karriere zu mehr als 150 Siegen. Wie viele es genau waren, welcher Sieg ihm am meisten bedeutet hat und was einen guten Sprinter ausmacht. Das alles und noch viel mehr erklärt Greipel im ausführlichen Tourfunk-Interview mit Michael Ostermann.

