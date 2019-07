Stattdessen bestimmten andere das Geschehen. Eben auch Buchmann. "Wenn Emanuel, der kein Podiumskandidat ist, attackiert und dann geht der Vorjahressieger fliegen, dann ist es ein sehr ausgeglichenes Rennen" , sagte Teammanager Denk. Er hatte auch damit Recht.

Movistar arbeitet vergeblich

Zunächst war es die spanische Equipe Movistar gewesen, die das Tempo schon am ersten Anstieg, dem Col du Soulor, diktiert hatte und auch in den Tourmalet an der Spitze des dort schon arg ausgedünnten Pelotons ging. Dann aber zeigte der Kapitän des Teams, Nairo Quintana, schon zehn Kilometer vor dem Ziel Schwächen. Später musste auch Weltmeister Alejandro Valverde reißen lassen, sodass in den kommenden Etappen wohl Mikael Landa, der 14 Sekunden nach dem Etappensieger Pinot ins Ziel kam, das Team anführen dürfte.

Nachdem Movistar sich aus der Führungsarbeit verabschiedet hatte und Ineos nicht wie geplant dominieren konnte, verschärfte David Gaudu, Pinots Teamkollege bei Groupama-FDJ, das Tempo. Kurz darauf setzten sich zwei verbliebene Helfer des Niederländers Steven Kruijswijk an die Spitze, um die Konkurrenz zu fordern. "Es sind viele Teams auf einem Level, mehr als in den Vorjahren" , urteilte Etappensieger Pinot.

Pinot will, Buchmann kann aufs Podium

Der Franzose, dessen Sieg auf dem Tourmalet seinen Teammanager Marc Madiot zu einem ekstatischen Ausbruch veranlasste, bestätigte mit seiner Attacke auf dem Schlusskilometer, dass er im Vorfeld zu Recht als einer der Favoriten gehandelt worden war. Und wäre Pinot auf der zehnten Etappe vor einigen Tagen nicht über die Windkante gestolpert, was ihn 1:40 Minuten gekostet hat, läge er jetzt schon auf Rang zwei der Gesamtwertung. So aber wird er nur auf Rang sechs geführt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Pinot betonte auf dem Tourmalet, dass es sein Ziel sei, auch in Paris auf dem Podium zu stehen. Auch Buchmann muss man nach seinem bemerkenswerten Auftritt in den Pyrenäen durchaus in den erweiterten Kreis der Anwärter auf einen der drei vorderen Plätze aufnehmen. Er ist jetzt wieder Fünfter im Gesamtklassement, bleibt jedoch stoisch bei seinem vor der Tour ausgegebenen Ziel: eine Top-Ten-Platzierung. "Man darf keinen schlechten Tag haben" , sagte Buchmann in La Mongie. "Wenn es dann am Ende mehr wird, ist das umso besser."

Alaphilippe hängt an Gelb

3:12 Minuten beträgt Buchmanns Rückstand auf das Gelbe Trikot, das nach wie vor von Julian Alaphilippe getragen wird, der sich als Etappenzweiter auf dem Tourmalet zusätzlich zu den 30 Sekunden, die er auf den Gesamtzweiten Thomas herausfuhr, auch noch sechs Bonussekunden sicherte. Der Rückstand des Vorjahressiegers Thomas beträgt jetzt schon 2:02 Minuten.

Niemand weiß, wie lange Alaphilippe in der Lage sein wird, das Maillot Jaune zu behalten. Auch er nicht. "Für mich ist es jetzt einfach ein weiterer Tag in Gelb" , sagte Alaphilippe, der sehr müde wirkte. "Es wird noch viele Veränderungen bei dieser Tour geben." Davon ist auszugehen. Schon am Sonntag auf der 15. Etappe steht die nächste Bergankunft in Foix Prat d’Albis an. Nach Lage der Dinge ist völlig offen, wie es ausgehen wird.

Knappe Abstände der Favoriten

Und auch Buchmann, den die französische Tageszeitung "L’Equipe", das Zentralorgan der Tour de France, bislang immer ignoriert hat, wenn es darum ging, wie weit die besten Klassementfahrer auseinander liegen, dürfte dort wieder mit von der Partie sein.

Zwischen Thomas auf Platz zwei und Pinot auf Rang sechs liegen nur 1:10 Minuten. So knapp ist es nach 14 Etappen lange nicht mehr zugegangen bei der Tour de France. "Man muss konzentriert bleiben" , sagte Buchmann im Nebel von La Mongie. "Freuen kann ich mich in Paris."

Stand: 20.07.2019, 20:45