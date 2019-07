Im Ziel hatte Team Jumbo-Visma 20 Sekunden Vorsprung auf Ineos mit Titelverteidiger Geraint Thomas. Dritter wurde die belgische Mannschaft Deceuninck-Quick Step.

Das ambitionierte deutsche Team Sunweb mit Nikias Arndt und Lennard Kämna wurde mit 26 Sekunden Rückstand Vierter. "Wir können zufrieden sein", meinte Arndt kurz nach der Ankunft am Mikrofon der Sportschau, als seine Mannschaft noch auf Rang zwei lag.

Katusha-Alpecin überrascht

Überraschend stark verkaufte sich Katusha-Alpecin mit Nils Politt und Rick Zabel als Fünfter. "Wir können sehr zufrieden sein, wir sind fast perfekt gefahren", sagte Politt.

Bora-hansgrohe mit Klassement-Hoffnung Emanuel Buchmann kam nicht über Platz zwölf mit 46 Sekunden Rückstand hinaus. "Es war eine solide Vorstellung, kein super, super gutes Zeitfahren", gab Buchmann zu.

Tony Martin und Co. dominieren

Von Anfang an hatte Jumbo-Visma mit dem Deutschen Tony Martin das Tableau auf dem 27,6-Kilometer-Kurs um Brüssel dominiert. Bei der Zieleinfahrt am Atomium lag die Mannschaft dann nach 28:57 Minuten deutlich vorn, so dass Teunissen seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausbauen konnte und das Gelbe Trikot wohl noch eine Weile behalten wird.

Auch in der Sprintwertung liegt der Niederländer vorn. Das Weiße Trikot für den besten Jungprofi schnappte sich durch den Tageserfolg mit Wout van Aert ebenfalls ein Profi des Teunissen-Teams.

Am Montag steht die 3. Etappe über 215 Kilometer von Binche nach Épernay an. Bei vier kleineren Bergwertungen auf den letzten 42 Kilometern dürften die Sprinter aber kaum zum Zug kommen.

Thema in: Sportschau live, Das Erste, Montag, 08.07.2019, 16.05 Uhr

red; sid; dpa | Stand: 07.07.2019, 17:07