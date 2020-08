Angst vor enthusiastischen Fans

Zumindest in Nizza dürfen sich nun im Startbereich am Quai des Etat-Unis und Zielbereich auf der Promenade des Anglais nur jeweils 400 statt der ursprünglich erlaubten maximal 5.000 Zuschauer tummeln dürfen. Dazwischen aber liegen schon auf der ersten Etappe mehr als 150 Kilometer, an denen die Fans ohne Beschränkungen an die Strecke kommen können. Mit Masken und auf Abstand, appelliert der Tourdirektor Christian Prudhomme. Wer den Radsport und die Tour liebe, der müsse sich an die Regeln halten, erklärt er.

Natürlich belässt es der Tourveranstalter ASO nicht bei Aufrufen. Der Zugang zu den Bergpässen, an denen sich sonst Zehntausende tummeln, die mit Wohnmobilen, Autos und Zelten anreisen, wird diesmal nur jenen erlaubt, die zu Fuß gehen oder selbst mit dem Rad den Berg hinauffahren. Doch ob das reicht, wenn die Begeisterung die Fans an der Strecke packt, davon ist man auch innerhalb des Fahrerfeldes nicht überzeugt.

Der Niederländer Tom Dumoulin, einer der Mitfavoriten auf das Gelbe Trikot, ist angesichts der Erfahrungen bei der ebenfalls von der ASO veranstalteten Dauphiné-Rundfahrt skeptisch. "Am Start und am Ziel war es immer gut organisiert, da haben wir uns immer sehr sicher gefühlt" , berichtet Dumoulin. "Aber die Fans am Berg, davon einige ohne Maske, waren verständlicherweise enthusiastisch und kamen uns nah. So könnte das Virus ins Peloton gelangen."

Sagan wirbt für das Fernsehen

Auch Dumoulin findet, das Tragen eine Maske sollte für das Publikum obligatorisch sein. Sein Teamkollege Tony Martin hätte sich sogar eine noch stärkere Einschränkung des Publikumverkehrs entlang der Strecke gewünscht: "Ich glaube schon, dass man Konzepte erarbeiten könnte, um eine Tour de France ohne Zuschauer oder zumindest einer geringeren Zahl an Zuschauern durchzuführen" , sagt er.

Martin macht sich dabei weniger Sorgen um die Gesundheit der Fahrer als um die der Zuschauer, die "sich eventuell über die Tour de France infizieren können" . Weshalb auch Peter Sagan, der Popstar der Branche, die Zuschauer auffordert, die Tour diesmal lieber am Fernseher zu verfolgen. “Es ergibt doch keinen Sinn, dass die Leute das Rennen an der Strecke verfolgen" , meint Sagan. “Wir müssen zwei Meter Abstand halten, es wird keine Selfies geben. Ich weiß nicht, wie jemand die Tour an der Straße genießen soll."

Wie im normalen Leben

Über alledem schwebt die Sorge, dass es das Rennen nicht bis Paris schafft und vorzeitig abgebrochen werden muss. Denn das würde all die Hoffnung, die der Radsport mit dieser Tour de France verbindet, zunichte machen. Rund 70 Prozent des Werbegegenwerts für ihr Engagement generieren die Sponsoren der Teams bei der Tour. Und die Teams wiederum sind abhängig von ihren Geldgebern. Ein vorzeitiges Scheitern der Rundfahrt wäre darum auch ökonomisch für manche Equipe nur schwer zu verkraften.

Und so sieht sich der Radsport bei diesem Experiment auch als Vorreiter für die Gesellschaft insgesamt. "Wir wollen doch überall zur Normalität zurückkehren und Sport insgesamt, nicht nur der Radsport, spielt dabei eine Schlüsselrolle" , glaubt Sir David Brailsford. Auch Ralph Denk, Teammanger der deutschen World-Tour-Mannschaft Bora-hansgrohe, will den Tourstart als ein Zeichen für das Leben mit der Pandemie verstehen. "Wir können nicht alles stoppen, nicht die Wirtschaft, nicht den Sport und nicht das normale Leben" , findet Denk. “Wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen. Meiner Meinung nach haben ASO und UCI einen gute Lösung gefunden, damit die Tour starten kann.”

Und so macht sich der Tour-Tross nun also auf den Weg Richtung Paris in der Hoffnung, dort auch anzukommen am 20. September - aller Ungewissheit zum Trotz. "Wenn wir in Nizza starten können" , meint der Slowene Primoz Roglic, einer der beiden großen Favoriten auf den Gesamtsieg, "können wir auch in Paris ankommen." Es sei denn, das Virus spielt nicht mit.

Stand: 29.08.2020, 08:18