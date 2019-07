Wind, Hitze, Hagel, Schlamm

Okay, die Strecke ist gut gewählt, das Rennen so knapp wie selten in den vergangenen Jahren. Die ersten vier Fahrer in der Gesamtwertung trennen am Schluss nur 1:56 Minuten. Da will das Wetter in Frankreich natürlich nicht hintenanstehen und seinen Teil zu einer aufregenden Tour beitragen. Als erstes kommt der Wind: Von der Seite bläst er das Feld auf dem Weg nach Albi auseinander. Es gibt Gewinner vor und Verlierer hinter der Windkante. Es folgt die Hitze rund um Nimes: Die Fahrer stecken Eiswürfel in die Luftschlitze der Helme und unter das Trikot.