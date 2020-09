Lutsenko gewann den Abschnitt über 191 Kilometer von Le Teil nach Mont Aigoual vor Jesus Herrada (CDF), der kurz vor dem letzten Gipfel die Attacke des Kasachen nicht mehr mitgehen konnte. Der jubelte bereits 300 Meter vor der Ziellinie - und genoss dann sichtlich die letzten Sekunden.

Lutsenko sagte hinterher im Sieger-Interview: "Ich habe hart für diesen Erfolg gearbeitet, entsprechend froh bin ich, so einen wichtigen Sieg eingefahren zu haben. Wir haben uns vor dem Start noch im Bus mit unserem Sportlichen Leiter unterhalten. Da ich zuvor schon Zeit in der Gesamtwertung verloren hatte, haben wir die Chance gesehen, es mit einer Ausreißergruppe zu versuchen - und das hat dann auch so funktioniert."

Van Avermaet bei den Ausreißern

Am letzten großen Berg der Etappe, dem 1.351 Meter hohen Col de Lusette aus der Kategorie 1, lag zunächst eine Vierergruppe vorn.

Greg Van Avermaet (CCC), Herrada (CDF), Neilson Powless (EF1) sowie Lutsenko (AST) fuhren einen Vorsprung von zwischenzeitlich über drei Minuten auf das Gelbe Trikot von Adam Yates (MTS) heraus.

Aru versucht die Verfolgung allein

Aus dem Peloton versuchte dann Fabiu Aru (UAD), noch nach vorne zu fahren, doch ohne jegliche Begleiter kam er nicht entscheidend heran. 17 Kilometer vor dem Ziel attackierte dann Lutsenko und riss sofort eine Lücke zu Powless, der bis dahin noch an seinem Hinterrad war.

Van Avermaet musste abreißen lassen, Herrada konnte zwar mit etwas Verspätung noch hinterfahren, lag aber immer rund 20 bis 30 Sekunden hinter Lutsenko.

Zurückhaltung bei den Favoriten

Von den großen Favoriten hatte außer Aru an diesem Tag offenbar keiner allzu große Ambitionen, eine Attacke zu setzen. Möglicherweise schien dazu das Streckenprofil auch nicht attraktiv gebug, denn nach dem Gipfel am Col de la Lusette folgten noch 13,5 Kilometer Abfahrt - da hätte es für Egan Bernal (INS), Primoz Roglic (TJV) und Co. wenig Sinn ergeben, ein paar Sekunden am Berg herauszufahren.

Aru gab seine Alleinfahrt hinter den beiden verbliebenen Ausreißern dann aber wieder auf und ließ sich ins Peloton zurückfallen. Herrada kämpfte zwar, merkte aber auf den letzten fünf Kilometern auch, dass er Lutsenko an diesem Tag nicht mehr einholen würde.

Yates bleibt in Gelb

Yates, der am Vortag das Gelbe Trikot nur wegen einer Zeitstrafe für den bis dahin führenden Julian Alaphilippe (DQT) übernommen hatte, kam mit 2:53 Minuten Verspätung gemeinsam mit den Tour-Favoriten ins Ziel und wird sein Trikot auch am Freitag auf der 7. Etappe (Live-Ticker und Livestream bei sportschau.de) wieder tragen dürfen: Drei Sekunden liegt der Brite weiterhin vor Roglic.

Stand: 03.09.2020, 16:13