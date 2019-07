Eloquent, intelligent, erfolgreich

Und Schachmann hat beste Chancen das Gesicht dieser neuen Generation zu werden. Eloquent und intelligent abseits des Rades, erfolgreich auf dem Rad - der 24-Jährige bringt alles mit was es braucht, um in den kommenden Jahren der deutsche Vorzeigeprofi zu werden.

Ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit ist Schachmann erstmals in der vergangenen Saison gefahren, als er beim Giro d'Italia eine Bergetappe gewann. In dieser Saison kamen drei Etappensiege bei der Katalonien-Rundfahrt, ein Tageserfolg bei der Baskenland-Rundfahrt und Platz drei beim schweren Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich hinzu.

Generalverdacht und harte Arbeit

Das hat ihn vor allem in den Kernländern das Radsports Belgien, Frankreich und Italien bekannt gemacht, in Deutschland wird er anders als dort nicht auf der Straße erkannt. "Es wäre schön, wenn das andersherum wäre" , sagt Schachmann. Doch in Deutschland hängt dem Radsport immer noch das Doping-Image inklusive Generalverdacht an. Viele Leute gucken deshalb nicht mehr hin. "Man muss das mit einer gewissen Distanz betrachten" , meint er, "damit einen das nicht deprimiert."

Schachmann findet, dass die Leute zu oft vergessen, was er investieren muss, um erfolgreich zu sein: "Das ist nicht mehr nur Talent, Talent haben alle in dieser Klasse, in der man sich bewegt. Es ist knallharte Arbeit und Entbehrung." Er macht das an einem Beispiel fest: Im vergangenen Jahr sei seine Mutter an Krebs erkrankt und habe sich einer Chemotherapie unterziehen müssen erzählt er: "Trotzdem habe ich sie kaum gesehen."

Die richtige Nische bei Bora-hansgrohe

Im vergangenen Jahr fuhr Schachmann noch für die belgische Equipe Deceuninck-Quick Step. Dort aber waren die Möglichkeiten, auf eigene Rechnung zu fahren, begrenzt. "Ich hatte das Gefühl, für meine Anliegen nicht immer offene Ohren zu finden" , sagt er. Bei Bora-hansgrohe dagegen hat er Platz seine eigenen Ambitionen zu verwirklichen.

Peter Sagan deckt dort die Kopfsteinklassiker ab, Emanuel Buchmann die Rundfahrten und Pascal Ackermann ist der Mann für die Massensprints. Maximilian Schachmann kann sich derweil auf den mittelschweren Etappen und den Ardennenklassikern austoben. Dort wo ihm bei Deceuninck-Quick Step der Franzose Julian Alaphilippe im Weg stand, der in der ersten Woche der Tour de France zwei Tage das Gelbe Trikot trug.

Lust auf Attacke

Schachmann ist ein Baroudeur, ein Abenteurer auf dem Rad. Einer, der gerne in die Attacke geht und das Rennen animiert. "Wenn ich mich gut fühle, dann muss ich mir selbst immer sagen: Warte, warte, bald wird sich eine Gelegenheit ergeben" , sagt Schachmann über seine Ungeduld während des Rennens.

So wie bei den Deutschen Meisterschaften Ende Juni auf dem Sachsenring, wo er einen Rüffel von seinen Teamkollegen kassierte, weil er schon früh im Rennen ein wenig aufs Tempo drückte: "Aber es hat gar nicht weh getan, ich habe die nur eine wenig gestresst dahinten." Am Ende durfte er dort bei Bora-hansgrohes Dreifach-Triumph als Erster über den Zielstrich fahren. Seitdem fährt er im Trikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring umher, das ihn als Deutschen Meister ausweist.

In Frankreich als Helfer

Die Teilnahme an der Tour de France ist für Schachmann "der nächste logische Schritt, um ein besserer Rennfahrer zu werden." Durch Frankreich tourt er primär als Helfer für Emanuel Buchmann, der einen Platz unter den ersten zehn der Gesamtwertung anpeilt, und für Peter Sagan, der zum siebten Mal das Grüne Trikot gewinnen will. Schachmann muss sich gedulden, darf aber damit rechnen, auch einmal auf eigene Faust loszufahren.

Die 8. Etappe der Tour de France von Mâcon nach Saint-Étienne ähnelt vom Profil her einem Klassiker in den Ardennen, kommt seinen Fähigkeiten also eigentlich entgegen. Doch taktische Überlegungen von Bora-hansgrohe könnten verlangen, dass Schachmann bei seinen Kapitänen bleiben muss. Auch das ist Teil eines Lernprozesses, der ihn vielleicht selbst einmal zu einem Fahrer für die Gesamtwertung macht.

"Als Kind haben mich die Rundfahrten immer am meisten fasziniert" , sagt Schachmann, aber ob er ein Rundfahrer sein könne, sei nicht zu 100 Prozent vorherzusagen. Mit jedem weiteren Erfolg aber wird die Erwartungshaltung wachsen. Schachmann weiß das, aber Druck, sagt er, verspüre er deswegen nicht. "Ich führe ja kein Land, da trägt man viel mehr Verantwortung. Ich fahre nur Rad und unterhalte die Leute" , sagt er: "Wenn ich nicht schnell fahre, fährt jemand anders schnell und die Leute haben auch Spaß. Das ist wie ein Spiel."

Stand: 13.07.2019, 10:02