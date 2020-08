Emanuel Buchmann (27) - BORA-hansgrohe

Die Bilder von der Dauphiné-Rundfahrt ließen Schlimmstes befürchten. Emanuel Buchmann, die deutsche Podiumshoffnung für die Tour de France, nach einem Sturz im Rollstuhl, weil das Gehen schmerzte. Bis dahin war der 27 Jahre alte Ravensburger in Gesamtwertung auf Podiumskurs gewesen, so wie er das auch bei der Tour sein will. Die schweren Prellungen haben seiner Vorbereitung einen schweren Schlag versetzt - und ein Einrollen gibt es bei der Tour in diesem Jahr nicht. Buchmann - im vergangenen Jahr Vierter - ist der Schattenmann im Peloton: Immer dabei, wenn sich die Besten am Berg messen und doch selten erwähnt, wenn es darum geht, die Favoriten zu benennen. Buchmann fehlt es an Explosivität, um der Konkurrenz mit Attacken zuzusetzen, aber er ist konstant stark - und das ist bei einer Drei-Wochen-Rundfahrt ein entscheidender Faktor, um aufs Podium zu kommen.