Tour de France: Breites Favoritenfeld

Als Nairo Quintana 2013 zum ersten Mal die Bühne der Tour de France betrat, herrschte pure Begeisterung. Dieser kleine Kletterer würde einmal die Tour gewinnen. Da waren sich nach seinem zweiten Platz damals alle einig. Sechs Jahre später wartet Quintana weiterhin auf den großen Erfolg in Frankreich.

Den Giro d'Italia (2014) und die Vuelta a España (2016) hat er gewonnen. In Frankreich schaffte er es in den beiden vergangenen Jahren jedoch nur noch auf Platz 12 bzw. Rang 10. Auch Quintana kommt die Strecke in diesem Jahr entgegen. Deshalb gilt auch für ihn das Motto: "Dieses Jahr oder nie" .