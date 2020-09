Expertenrunde Tour de France: Ist Roglic noch zu stoppen?

Die Tour legt den ersten Ruhetag ein und der Topfavorit Primoz Roglic trägt nach den Pyrenäen Gelb. Ist der Slowene überhaupt noch aufzuhalten und wenn ja, durch wen?

Florian Naß (ARD-TV-Kommentator):

Ja! Wir sehen ja noch keine riesigen Abstände. Und die viele Arbeit seiner Mannschaft hat sich zwar gelohnt, aber sie war auch kräftezehrend. Kein anderes Team hat so viel investiert. Egan Bernal ist dicht dran und Tadej Pogacar scheint in der Lage noch weiter zu verkürzen.

Fabian Wegmann (Ex-Radprofi und ARD-Experte):

Bisher läuft für Primoz Roglic alles nach Plan. Man hat es asm Sonntag gesehen: Er wollte das Trikot haben, die Mannschaft hat den ganzen Tag für ihn gearbeitet, und dann hat er es am Ende auch erobert. Er ist sehr fokussiert. Er hat jetzt erst 21 Sekunden Vorsprung und damit hat er noch lange nicht die Tour gewonnen. Die schärfsten Konkurrenten sind mit Sicherheit Egan Bernal, dessen Mannschaft gerade ein bisschen schwächelt. Da werden wir sehen, wie sie sich erholen. Noch machen sie keinen sehr überzeugenden Eindruck, aber man hat es in der Vergangenheit gesehen, dass sie sich schon noch zusammenreißen können gerade in der dritten Woche. Der nächste heiße Kandidat ist Tadej Pogacar, der gefällt mir sehr gut, sehr aggressiv. Er hat leider ein bisschen verloren auf der Windkante und muss vor allem am Tag nach dem Ruhetag aufpassen, dass er da nicht wieder durch eine Dummheit Zeit verliert. Aber er ist derjenige, der am Berg wirklich etwas entgegensetzen kann.

Holger Gerska (ARD-Hörfunk-Kommentator):

Ja, ich glaube, dass Primoz Roglic aufzuhalten ist. Ich bleibe dabei: Egan Bernal ist für mich der Favorit. Er hat 29 Sekunden Rückstand, seine Etappen kommen noch. Roglic erinnert mich ein bisschen an den Giro im vergangenen Jahr. Da war er auch total überlegen in der ersten Woche, aber dann wurde er nervös. Und in der zweiten, dritten Woche machte er auch taktische Fehler, verkrampfte ein bisschen. Ich halte ihn momentan nach den Beobachtungen für die Nummer drei. Neben Bernal glaube ich, dass auch sein Landsmann Tadej Pogacar am Ende vor ihm landen wird. Mutige These, ich weiß, aber ich glaube, dass Roglic nicht gewinnt.

Michael Ostermann (Tour-Reporter für sportschau.de):

Ohne Frage, Primoz Roglic hat in den ersten neun Tagen der Tour eindrucksvoll unterstrichen, dass er Anwärter Nummer eins auf den Toursieg ist. Aber durch ist Sache noch nicht. Das große Finale in den Alpen steht noch bevor, und der Toursieger wird in dritten Woche gemacht. Die Frage wird sein, ob Roglic die derzeitige Überlegenheit wird konservieren können. Ich rechne damit, dass vor allem Vorjahressieger Egan Bernal aus Kolumbien, aber auch sein Landsmann Nairo Quintana noch einmal zulegen werden, wenn es richtig hoch hinausgeht bei dieser Tour. Entschieden ist das Rennen noch lange nicht. Dafür sind die Abstände in der Gesamtwertung noch viel zu gering.

Das Team Ineos Grenadiers um Vorjahressieger Egan Bernal hat seine jahrelange Vormacht-Stellung an Jumbo-Visma um Roglic abgegeben. Tatsächliche Schwäche oder Taktik, um Kräfte für die finale Woche zu schonen?

Florian Naß (ARD-TV-Kommentator):

Taktik ist das nicht. Es ist viel mehr die Form. Aber nicht auszuschließen, dass Ineos Gernadiers zurückfinden. Letztlich entsteht aber aus der aktuellen Situation endlich wieder Spannung. Die hat uns doch viel zu lange gefehlt.

Fabian Wegmann (Ex-Radprofi und ARD-Experte):

Ich denke, dass man Egan Bernal immer noch auf der Rechnung haben muss. Ich glaube nicht, dass er taktische Schwächen gezeigt hat. Er hat erst 21 Sekunden Rückstand, aber sein Team ist nicht stark genug. Er muss im Finale oft alleine fahren. Ich weiß nicht, ob er die Zeit noch groß rausholen kann in den Alpen. Das sind natürlich auch eher seine Anstiege. Aber es geht nicht so wie im letzten Jahr oft weit über die 2000 Meter Marke hinaus, wo er seinen Vorteil hat als Kolumbianer. Er kommt sehr gut mit der Höhe klar. Deswegen weiß ich nicht, ob Bernal das schaffen wird. Beim Team wird man sehen, ob es noch stärker werden kann.

Holger Gerska (ARD-Hörfunk-Kommentator):

Jumbo-Visma hat auf jeden Fall eine Menge gearbeitet. Die sind zwar nicht platt, aber das spüren die schon noch. Und Ineos Grenadiers ist bei aller Zurückhaltung sehr, sehr gut rausgekommen bis jetzt. Es war immer so, dass die Mannschaft in der letzten Woche am stärksten war. Man erinnere sich an das vergangene Jahr: Da war Egan Bernal auch nach der ersten Woche nicht der Favorit - eher noch Geraint Thomas. Und dann kamen seine Etappen in den Alpen. So wird es auch dieses Mal sein. Deswegen ist es für mich weder Schwäche noch Taktik, sondern sie sind ganz einfach noch nicht in der Form, in der sie sein wollen. Das wird erst in der letzten Woche der Fall sein. Und das reicht ja.

Michael Ostermann (Tour-Reporter für sportschau.de):

Ich tue mich schwer damit, Ineos-Grenadiers schon abzuschreiben. Sie haben auf der 7. Etappe nach Lavaur im Seitenwind, als sie das Feld der Favoriten in die Windkante jagten, schon angedeutet, dass mit ihnen weiter zu rechnen ist. Ja Jumbo-Visma sieht stärker aus. Aber ich traue Ineos-Grenadiers durchaus zu, dass sie nur bluffen und Jumbo-Visma erstmal die Arbeit überlassen - zumal wenn Roglic jetzt auch noch Gelb verteidigen muss. Bei Ineos hat Richard Carapaz bisher nicht so schlecht ausgesehen. Und Pavel Sivakov hat nach seinen Stürzen auf der ersten Etappe zwar gelitten, aber wenn er sich bis zur dritten Woche weiter schont, könnte er im Finale der Tour noch eine wichtige Rolle für Bernal spielen.

Emanuel Buchmann hat in den Pyrenäen viel Zeit verloren, welche Perspektive bleibt ihm jetzt noch für den weiteren Verlauf der Tour?

Florian Naß (ARD-TV-Kommentator):

Der gesamte Teamfokus wird nun auf dem Grünen Trikot liegen und damit auf Peter Sagan. Dieser Kampf ist härter als gedacht. Für Buchmann wäre ein Etappensieg ein sehr lohnendes Ziel. Aber um ihn in Gruppe ziehen zu lassen, ist sein Rückstand eigentlich zu gering.

Fabian Wegmann (Ex-Radprofi und ARD-Experte):

Für "Emu" sieht es nicht gut aus. Bei der ersten Bergankunft hatt er neun Sekunden verloren, am Samstag eine Minute und am Sonntag waren es vier Minuten. Das ist natürlich zu viel. Buchmann ist keiner, der wie etwa Pogacar groß in die Attacken geht, sondern jemand, der immer mitfährt und, wenn andere mal einen schlechten Tag haben, das dann ausnutzen kann. Ich sehe kaum, wie er in den Alpen diese Zeit wieder rausholen kann. Das geht nur, indem er ganz früh in der Gruppe geht und sie ihn alle fahren lassen. Aber das werden sie auf keinen Fall tun. Deswegen wird er es schwer haben. Ich glaube, sie müssen sich bei Bora jetzt erst mal hinsetzen am Ruhetag und ganz in Ruhe durchchecken, was seine Optionen noch sein können. Er ist immer noch gut, und eine Etappe ist immer noch drin.

Holger Gerska (ARD-Hörfunk-Kommentator):

Ich glaube, der Ruhetag sollte bei Bora genutzt werden, um auch mal medizinische Erkenntnisse zu sammeln, wie es Emanuel Buchmann wirklich geht. Das macht ja keinen guten Eindruck hier. Wenn es jetzt nicht die Tour de France wäre und nicht diese spezielle Saison mit den vielen Fragezeichen, würde ich sagen: Fahr nach Hause und bereite dich auf die Spanien-Rundfahrt vor. Das ist das andere große Saisonziel. Sich jetzt hier noch zwei Wochen herumzuquälen und sowieso nicht in Form zu kommen - wem bringt das was? Die Mannschaft wird sich schnell umorientieren. Grün von Peter Sagan ist bei Weitem noch nicht sicher. Und wenn es um Etappensiege geht, dann hat vielleicht auch Maximilian Schachmann eine Chance, wenn es ihm besser geht. Aber wenn der Arzt zur Erkenntnis kommt, es ist alles okay, das war nur eine Schwäche in den Pyrenäen. Dann bitte schön, die Alpen kommen. Und dann könnte Buchmann eventuell mit dem Rückstand, den er jetzt hat, freie Fahrt bekommen Richtung eines Tagessiegs.

Michael Ostermann (Tour-Reporter für sportschau.de):

Das Podium ist außer Reichweite - das steht außer Frage. Für Buchmann ist das ist extrem frustrierend. Er muss jetzt innerlich umschalten - so schwer das in der Praxis auch sein wird. Buchmann sollte den Rückstand auf die Spitzen in den kommenden Tagen weiter anwachsen lassen, um es vielleicht in der letzten Woche über eine Ausreißergruppe zum Etappensieg zu schaffen. Dann wäre diese Tour de France doch noch ein Erfolg für ihn - wenn auch nicht der ursprünglich erhoffte.

red | Stand: 07.09.2020, 08:30