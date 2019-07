Tour de France: Buchmann muss hoch hinaus

Körper und Geist sind müde

Buchmann ist ein akribischer, sehr disziplinierter Arbeiter. Das sagen sie alle in seinem Team. Ein Sportler, der die Vorgaben des Trainers eher überfüllt. "Ich muss ihn eher bremsen" , sagt Lorang. Aber genau das sind die Athleten, mit denen er gerne arbeitet. Lorang will sehen, dass die Athleten aus Eigenantrieb handeln und er sie nicht pushen muss.

Und Buchmann hat seine Lektionen in der Höhe auch deshalb offenbar gut gelernt. "Wenn ich weniger Sauerstoff zur Verfügung habe, kann ich nicht die Wattwerte fahren, wie gewohnt" , sagt er. "Wenn man da richtig überzieht, verliert man richtig und erholt sich auch nicht mehr so gut." Das ist die Theorie, doch nun kommt die Praxis.

Und die Tour hat schon ihren Tribut gefordert, nicht nur physisch. " Es ist mental anstrengend, jeden Tag voll fokussiert zu sein, konzentriert zu sein, aufzupassen" , sagt Buchmann. "Körperlich ist das auch nicht so einfach."

Entscheidung in Val Thorens

Anders als bei den Pyrenäenetappen ist Buchmann in der Vorbereitung die Anstiege in den Alpen abgefahren. Die letzte Etappe mit dem 33,4 Kilometer langen Schlussanstieg hinauf nach Val Thorens auf 2.365 Meter Höhe hat er sogar komplett in Augenschein genommen. " Der wird extrem schwer. Im Training hat es sich ewig lang angefühlt" , sagt Buchmann über den Schlussanstieg. "Es ist der letzte Berg, da wird jeder noch mal fahren, was geht. Da wird die endgültige Entscheidung über den Toursieg fallen."

Und Buchmann will in der Höhe hoch hinaus. In den vergangenen Tagen ist er ein Jota mutiger geworden in seinen Aussagen, aber die Grundhaltung bleibt: Das Ziel heißt Top Ten. Auch sein Trainer will davon nicht abweichen. "Ich halte an unserem Plan fest" , sagt Lorang. Ob es mehr wird, entscheidet sich in der Höhe.

Dieser Livestream ist ab dem 25.07.2019 11.00 Uhr abrufbar Livestream ab 11 Uhr - die Tour de France am Col du Galibier. Sportschau. . 06:55:00 Std. . Das Erste.

















Stand: 25.07.2019, 08:44