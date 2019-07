Die Zukunft des Radsports kam erst noch ein bisschen ungläubig daher. Egan Bernal blickte nach rechts, nach links und es lag immer noch ein Staunen in seinen Augen, als er dort in dieser Sporthalle in Val Thorens saß, wo er als designierter Sieger der Tour de France Einblicke geben sollte in sein Seelenleben. Aber wie sollte das gehen, wo er doch selbst noch so durcheinander war angesichts dessen, was da gerade für ihn begann.

Ein historischer Sieg

"Campione", nannten ihn die Journalisten aus seiner kolumbianischen Heimat, bevor sie, versteckt in einer Dankesrede, ihre Frage an den Mann im Gelben Trikot richteten. "Ich kann das alles noch nicht glauben" , wiederholte Bernal mehrmals. "Es ist alles so schnell passiert, ich hatte noch keine Zeit, das zu analysieren." Es wird wohl auch noch eine Weile dauern, bis ihm die ganze Dimension dieses Sieges klar sein wird.

Bernal, 22, aus Zipaquira in Kolumbien ist ein Erfolg gelungen, dem man, ohne sich des Pathos verdächtig zu machen, das Etikett historisch anheften kann. Er ist der jüngste Toursieger seit 84 Jahren und der erste aus Kolumbien, diesem nach Radsport verrückten Land, das schon so viele talentierte Kletterer hervorgebracht hat. "Wir haben es verdient, die Tour de France zu gewinnen. Kolumbien hat lange darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit" , sagte Bernal. "Ich bin sehr stolz und kann es kaum erwarten, das Gelbe Trikot nach Kolumbien zu bringen."

Tourprämie für den Entdecker

Seit den achtziger Jahren haben sich kolumbianische Radprofis daran versucht, das wichtigste Radrennen der Welt zu gewinnen. Zuletzt hatte man geglaubt, Nairo Quintana werde die Sehnsucht seiner Landsleute nach einem Sieg bei der Tour de France erfüllen. Quintana gewann den Giro d’Italia, die Vuelta á España, aber bei der Tour blieb ihm ein Erfolg verwehrt.

Der historische Triumph gelang nun stattdessen Bernal, der seine Karriere einst auf dem Mountainbike begann, inklusive Medaillen bei der Junioren-WM. 2016 holte ihn der italienische Teammanager Gianni Savio nach Europa. Zwei Jahre lang fuhr Bernal auf der Straße für dessen Pro-Continental-Team, für das er 2017 die Tour de l’Avenir gewann, die wichtigste Nachwuchs-Rundfahrt. Danach kaufte ihn das Team Sky aus seinem laufenden Vertrag heraus. Savio, das bestätigte er im vergangenen Jahr dem britischen "Cycling Podcast", ließ sich damals eine Zusatzzahlung zusichern für den Fall, das Bernal die Tour de France gewinnen würde.

Schlüsselbeinbruch vor dem Giro

Diese Prämie wird nun fällig. Früher als erwartet. Denn Bernal hätte in diesem Jahr eigentlich den Giro fahren sollen, um sich erstmals bei einer Drei-Wochen-Rundfahrt als Kapitän zu versuchen, nachdem er bei seinem Tourdebüt 2018 als Edelhelfer in den Bergen für den diesmal verletzt fehlenden Christopher Froome und Geraint Thomas auf einen beachtlichen 15. Rang in der Gesamtwertung gefahren war. Doch kurz vor dem Start des Giro brach er sich bei einem Trainingssturz das Schlüsselbein. "Zwei Stunden später, als ich immer noch unter starken Schmerzen litt, habe ich meinen Trainer gefragt, wie viel Zeit uns bis zur Tour de France bleibt" , erzählteBernal. "Ich habe da schon direkt an die Tour gedacht."

Dort startete er mit der frischen Empfehlung eines Sieges bei der Tour de Suisse als einer der Topfavoriten und als Co-Kapitän des Teams Ineos an der Seite des Vorjahressieger Geraint Thomas in ein Rennen, das bis zum Schluss wilde Kapriolen schlug. Schließlich mischte sich sogar Mutter Natur ein, als sie einen Hagelsturm durch die Alpen jagte und Schlammlawinen über die Straße ergoss, so dass die 19. Etappe abgebrochen werden musste.

Als Sieger aus dem Chaos hervorgegangen