Fünf Erkenntnisse nach der Hälfte der Tour de France

Drei Sprinter auf Augenhöhe

Es ist das erste Mal seit Jahren, dass deutsche Radprofis bei den Sprintetappen keine Rolle spielen. Marcel Kittel hat seinen Vertrag mit dem Team Katusha-Alpecin im Frühjahr aufgelöst und überlegt derzeit, ob er überhaupt machen will. André Greipel ist zwar noch dabei in Frankreich, aber in den Sprints spielt er keine Rolle mehr. Am Ruhetag feiert Greipel seinen 37. Geburtstag. Seine Karriere neigt sich dem Ende entgegen und sein Team ist nicht in der Lage, ihn in Position zu bringen.

Es gibt, anders als in den Jahren zuvor, in den flachen Sprints keinen dominierenden Sprinter. Dort sind drei Fahrer auf Augenhöhe: Elia Viviani, Dylan Groenewegen und Caleb Ewan. Der Italiener und der Niederländer haben ihren Etappensieg bereits unter Dach und Fach gebracht. Der Australier war nah dran. In Chalon-sur-Saône fehlten ihm nur Zentimeter auf den Sieger Groenewegen.

Bei gleich starken Sprintern kommt es besonders auf das Leadout an. Hier scheint Viviani den stärksten Zug zu haben. Die Sprintvorbereitung für seinen Etappensieg in Nancy war perfekt. Und auch in Chalon-sur-Saône lieferte der Deckeuninck-Quick Step-Zug Viviani an der richtigen Stelle ab. Ein Defekt verhinderte aber, dass Viviani erneut gewann. Die wenigen verbleibenden Sprints versprechen weiter Spannung.

Sagan auf dem Weg zu Grün kaum noch zu stoppen

Peter Sagan

Der Kampf um das Grüne Trikot ist schon seit Jahren kein wirklicher Kampf mehr. Sechs Mal hat Peter Sagan das Maillot Vert schon nach Paris getragen. Seit 2012 hat der Slowake mit einer Ausnahme immer die Punktewertung gewonnen. Und wäre er nicht 2017 von der Rennjury nach einem vermeintlichen Ellenbogencheck gegen Mark Cavdendish von der Tour ausgeschlossen worden, Sagan wäre mit sieben Grünen Trikots in Paris schon jetzt der alleinige Rekordhalter.

So aber will Sagan in diesem Jahr endlich Erik Zabel hinter sich lassen, der wie er sechs Mal das Grüne Trikot gewonnen hat. Dass dem dreimaligen Weltmeister es nicht gelingen könnte, den Rekord zu knacken, darf als quasi ausgeschlossen gelten. Der Zweitplatzierte Michael Matthews winkt wie alle anderen Sprinter ab, wenn das Gespräch auf Grün kommt.

Sagan sammelt Punkte in den flachen Sprints, auf den hügeligen Etappen, wenn die reinen Sprinter abgehängt sind und schafft es auch bei den Bergetappen oft genug zumindest bis zu den Zwischensprints, um dort noch einige Zähler einzusammeln. Nur noch ein Sturz, Krankheit oder eine Disqualifikation wie vor zwei Jahren können Sagan stoppen.