Tour de France: Bernal fährt in Gelb nach Paris

Bei der letzten Etappe wird der Gesamtführende üblicherweise nicht mehr angegriffen, Bernal wird also am Sonntag (27.07.2019) wohl den Gesamtsieg feiern. Der 22 Jahre alte Rad-Profi vom Team Ineos wäre der erste Kolumbianer, der das bedeutendste Radrennen der Welt gewinnt. "Dass ich das Gelbe Trikot tragen darf, ist unglaublich", sagte Bernal.

Bernal holt das Gelbe, das Weiße und das Bergtrikot

Bernal fuhr bei der vorletzten Etappe als Vierter Hand in Hand mit Ineos-Teamkollege und Titelverteidiger Geraint Thomas über die Ziellinie, gefährliche Attacken musste er nicht mehr parieren.

Zudem holt Bernal als erster Fahrer bei einer Tour das Gelbe Trikot, das Bergtrikot und das Weiße Trikot für den besten Jungprofi. Die Gelb-Berg-Kombination gelang Bernal als erst fünften Fahrer nach Gino Bartali, Fausto Coppi, Eddy Merckx und Christopher Froome. Peter Sagan aus der Slowakei ist das Grüne Trikot des besten Sprinters nicht mehr zu nehmen.

Nibali gewinnt vorletzte Etappe

Die Etappe gewann Vincenzo Nibali aus Italien, der den Tour-Sieg 2014 geholt hatte. Die beiden Spanier Alejandro Valverde und Mikel Landa kamen hinter ihm ins Ziel.

Buchmann verpasst wohl das Podium

Der Ravensburger Emanuel Buchmann steht auf Gesamtrang vier und würde damit für das beste deutsche Tour-Resultat seit 2006 sorgen, als Andreas Klöden Zweiter wurde. " Das war eine Traumvorstellung. Die Top Ten waren das Ziel, Vierter ist natürlich richtig geil ", sagte Buchmann in der ARD. " Damit bin ich zufrieden. "

Buchmann vom Team Bora-hansgrohe versuchte, noch unter die ersten drei zu kommen, scheiterte mit seinem Angriff jedoch. Die Ränge zwei und drei in der Gesamtwertung belegen Geraint Thomas aus Großbritannien und der Niederländer Steven Kruijswijk.

Alaphilippe verliert weitere Plätze in der Gesamtwertung

Bei der abgebrochenen Etappe hatte es im Gesamtklassement viel Bewegung gegeben. Bernal hatte Julian Alaphilippe als Gesamtführenden abgelöst. Alaphilippe hatte das Gelbe Trikot während der Tour insgesamt 15 Tage lang getragen.

In der Gesamtwertung verlor Alaphilippe am Samstag weitere Plätze, ist nun Fünfter und wird in Paris wohl nicht auf dem Podium stehen.

Wetter beeinflusst auch die 20. Etappe

Nach dem Abbruch der 19. Etappe am Freitag musste wegen der Witterungsbedingungen die 20. Etappe auf 59,5 Kilometer verkürzt werden. Der Cormet de Roselend war nach einem Erdrutsch unpassierbar. Von Albertville ging es auf direktem Weg zum Schlussanstieg nach Val Thorens.

nch/dpa/sid | Stand: 27.07.2019, 16:27