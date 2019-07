Bernal ist außerdem der erste Tour-Sieger aus Kolumbien. "Ich glaube, in Kolumbien sind die Menschen jetzt ziemlich happy", sagte Bernal. Auf dem Weg ins Herz der französischen Hauptstadt hielt sich Bernal auf der Schlussetappe ans Protokoll, posierte für Fotos und wurde von seinem Team Ineos souverän ins Ziel gefahren. Erst tags zuvor war er Arm in Arm fuhr er mit Ineos-Teamkollege Geraint Thomas (+1:11 Minute) über die Ziellinie in Val Thorens gefahren - und hatte schon damit theoretisch den Tour-Sieg perfekt gemacht.

Noch im Vorjahr fuhr Thomas selbst im Gelben Trikot nach Paris, in diesem Jahr muss er sich mit Platz zwei begnügen. Dritter in der Gesamtwertung wurde der Niederländer Steven Kruijswijk (+1:31 Minute). Der deutsche Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe verpasste als Viertzplatzierter (+1:56 Minute) nur knapp das Podium, sortge aber für die beste deutsche Platzierung seit 13 Jahren.

Strecke vorbei am Museum Louvre

Knapp ging es auch auf der letzten Etappe zu. 128 Kilometer galt es zu bewältigen von Rambouillet aus bis nach Paris. Schon ab Kilometer 62 erreichten die Fahrer zwar die französische Hauptstadt, aber wie gewohnt, gab es noch einige Runden auf und rund um den Champs Elysées zu bewältigen. Als besonderen Moment hatten sich die Organisatoren eine Fahrt vorbei am Museum Louvre überlegt.

Hunderttausende Fans am Straßenrand in Paris verfolgten die letzte Etappe, bei der es nach 75 Kilometern zur ersten Attacke von Yoan Offredo kam. Das Rennen war nun offiziell eröffnet. Omar Fraile, Tom Scully, Jan Tratnik und der deutsche Fahrer Nils Politt gingen das Tempo mit und hielten einige Runden lang gut 25 Sekunden Abstand zum Hauptfeld.

Entscheidung im Ziel denkbar knapp

Die vier Fahrer konnten aber nach und nach eingeholt werden. Elf Kilometer vor dem Schluss war das Feld wieder beisammen - so kam es schließlich zum Massensprint. Den entschied Ewan für sich, der auf der rechten Seite genügend Platz fand. "Das ist unglaublich. Es ist ein surreales Gefühl, diese Etappe gewonnen zu haben" , sagte der nur 1,65 m große Australier.

Dylan Groenewegen, seinerseits ganz links beim Zielsprint, landete auf Platz zwei, Niccolo Bonifazio wurde Dritter. Der deutsche Sprinter André Greipel, der schon zwei Mal in Paris gewonnen hatte, wurde Sechster, blieb 2019 aber ohne Etappenerfolg. Damit endete erstmals seit 2010 eine Tour ohne deutschen Etappensieg.

Sagan im Grünen Trikot, Bardet Bergwertung

Bester Sprinter der Tour 2019 war aber einmal mehr Peter Sagan. Zum siebten Mal (mit Ausnahme von 2017 seit 2012 jedes Jahr) gewinnt der Slowake das Grüne Trikot. Der Franzose Romain Bardet siegte in der Bergwertung und erhielt das gepunktete Trikot. Bester junger Fahrer (Weißes Trikot) wurde ebenfalls Egan Bernal - vor David Gaudu und Enric Mas Nicolau.

Das Movistar-Team aus Spanien sicherte sich den Titel in der Teamwertung - mit gut 50 Minuten Vorsprung vor Trek-Segafredo (USA) und dem Team Ineos. Bora-hansgrohe wurde 5., das Team Sunweb Viertletzter.

msc/dpa/sid | Stand: 28.07.2019, 21:30