Martin hatte Rowe rund 20 Kilometer vor dem Ziel mit einem riskanten Fahrmanöver fast von der Straße gedrängt und ihn insgesamt dreimal touchiert. Der 29 Jahre alte Rowe schubste anschließend den viermaligen Zeitfahrweltmeister vom niederländischen Team Jumbo-Visma und soll ihn nach dem Rennen zur Rede gestellt haben. Dabei soll es zu heftigen Gesten und einer Berührung zwischen den beiden Radprofis gekommen sein.

Alaphillippe versuchte zu beruhigen

Rund zwei Stunden nach Etappenende wurden beide Fahrer dann von der Frankreich-Rundfahrt ausgeschlossen. Beide Teams müssen in den restlichen vier Tagen auf wichtige Helfer im Kampf um den Tour-Sieg verzichten. Bei Jumbo-Visma rangiert der Niederländer Steven Kruijswijk mit 1:47 Minuten Rückstand auf den Franzosen Julian Alaphilippe auf Platz drei. Das britische Ineos-Team hat mit dem walisischen Titelverteidiger Geraint Thomas (2. Platz/+1:35) und dem Kolumbianer Egan Bernal (5./+2:02) sogar noch zwei Fahrer mit Chancen auf den Gesamtsieg in seinen Reihen.

Tour-Spitzenreiter Julian Alaphilippe (Deceuninck/Quick-Step) erklärte die Szene später so. "Es gab viel Spannung im Feld und alle wollten gut positioniert sein. Ich denke, sie hatten Angst, dass ich attackiere. Dabei habe ich gesehen, was ich nicht gerne sehe" , sagte er im Tour-Interview des Spitzenreiters zu der Rempelei zwischen den beiden. Der Franzose sprach daraufhin mit Martin: "Ich habe versucht, ihn zu beruhigen und ihm gesagt, dass das nichts bringt, weil die Fluchtgruppe schon so weit weg ist."

"Linie ein bisschen überschritten"

Tony Martin mit einer Kühlweste bei der Tour de France

Martin und Rowe müssen zu ihrem Ausschluss jeweils eine Geldstrafe von rund 900 Euro zahlen und bekommen 50 UCI-Punkte abgezogen. "Um ehrlich zu sein, ist das für mich eine unglaublich harte Entscheidung" , sagte Ineos-Teamchef David Brailsford. "Ich denke, wir haben beide unsere Arbeit gemacht. Wir haben vielleicht die Linie ein bisschen überschritten, aber unser Ausschluss ist zu hart" , sagte Rowe: "Keiner von uns hat das verdient."

dpa/sid | Stand: 24.07.2019, 21:10