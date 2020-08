Doch immerhin: Seit Montagabend steht fest, dass beide Top-Fahrer des Teams an den Start der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt gehen werden. Buchmann hat das geplante Höhentrainingslager ausgelassen und stattdessen daheim versucht, seinen Körper zumindest ein bisschen zu bewegen. Unter Schmerzen, versteht sich. Und wer weiß, wie es sich anfühlt, mit Verletzungen Leistungssport zu betreiben, kennt auch die nun große lauernde Gefahr der Fehlbelastung durch Schonhaltung. "Er wird fahren können. Aber wie gut, dass können wir nicht voraussehen", sagt Teamarzt Jan-Niklas Droste. "Körperlich wird er zum Tour-Start ganz sicher nicht in der optimalen Form sein" , so Droste über Buchmann.

Der wichtigste Helfer fährt mit gebrochenem Schlüsselbein

Dass auch Schachmann trotz seines Schlüsselbeinbruchs an den Start gehen wird, kommt dazu beinahe einem medizinischen Wunder gleich. Er wird die Tour mit einem gebrochenen Schlüsselbein angehen. "Ich hoffe, ich kann mit den Schmerzen umgehen" , ließ der 26-jährige Berliner verlauten. Das Problem für die beiden: Bei der diesjährigen Tour de France ist ein eher schonendes Einrollen nicht möglich. Die Tour-Verantwortlichen haben auf eine früher durchaus übliche Einführungswoche mit vielen Flachetappen verzichtet und schicken die Fahrer quasi vom ersten Tag an in die Berge.

"Der Sturz war bitter" , sagt Buchmann unter diesen Umständen, denn insgeheim dürfte er sich durchaus in der Lage gesehen haben, sogar um den Sieg mitzufahren. "Bei der Dauphiné war ich hinter Roglic der Stärkste am Berg, mit Pinot zusammen. Nun gibt es ein paar Fragezeichen, zumal es ja gleich direkt richtig hart losgeht", sagt Buchmann.

Im Krisenmodus vom ersten Tag an gefordert

Bora-hansgrohe wird also vom ersten Tag der Tour an sozusagen im Krisenmodus agieren müssen, das ist durchaus schade für das Team aus Oberbayern. Denn eigentlich hat sich die Mannschaft unter Boss Ralph Denk in den vergangenen Jahren quasi im Rekordtempo zu einem der spannendsten Projekte im Radsport entwickelt.